2026, 15 мая 10:29

Пациентам детской поликлиники Зайка раздал надувные цветы. О необычной акции рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации устроил сюрприз для посетителей детской поликлиники №2 в областном центре. Детей с родителями у входа встречала ростовая кукла Зайка. Детям она дарила цветы, изготовленные из воздушных шаров. Добрая акция сделала посещение врача для маленьких пациентов комфортнее. Зайка раздала детям более 70 фигурок из воздушных шаров.