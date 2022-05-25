Подрядчика для ремонта брянского аэропорта определили

Им стала московская компания «Центродорстрой».

Завершились торги по выбору подрядной организации для реконструкции аэропорта в Брянске. Об этом рассказали в официальной группе аэропорта в соцсетях. Аукцион выиграла московская компания «Центродорстрой».

Стоимость закупки составляет больше трёх миллиардов рублей. Работы планирую начать в конце мая. Проект здания аэропорта специалисты ещё готовят.