Покалечивший пассажира полицейский из Гордеевки ждёт суда

Автомобилист скрылся с места ДТП.

Региональный следком завершил расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью человека в ДТП.

По версии следствия, 35-летний полицейский из села Гордеевка ночью за рулём Mazda на автодороге «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора» превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в забор частного дома. Тяжёлые травмы получил пассажир автомобиля, а водитель скрылся с места аварии.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Дело направили в суд. Подозреваемому может грозить до семи лет колонии.