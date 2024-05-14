Полигон ТКО построят в Брянске до конца года

Полигон для твёрдых коммунальных отходов построят в Брянске до конца года. Об этом сообщили в пресс службе мэрии.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров встретился с генедиректором организации «Русстрой» из Ингушетии Магомед-Эмином Дениевым. Компания выиграла торги и будет строить полигон по утилизации твёрдых коммунальных отходов. Площадка появится в Большом Полпино на 30 гектарах земли. Строительство обойдётся почти в полтора миллиарда рублей.

Специалисты выроют четыре котлована и выложат их специальными материалами для защиты грунта от токсических отходов. Полигон предназначен для мусора, который невозможно переработать. Также подрядчик построит площадку для компостирования разлагаемых отходов, систему очистных сооружений и технический комплекс для отвода фильтрата.

«Вы должны понимать: объект серьёзный. Требует особого внимания. Начинайте полномасштабные работы без промедления. Вашу работу будут контролировать не только технадзор и горадминистрация, но и областная власть, федеральные структуры, силовики», — подчеркнул Александр Макаров.

Объект подрядчик должен сдать в эксплуатацию в конце года.