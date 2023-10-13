Полсотни улиц строят и ремонтируют в Брянске в 2023 году

В текущем году в Брянске строят и ремонтируют сразу 50 улиц и дорог. На эти цели было направлено свыше 3 миллиардов 250 миллионов рублей. Подробнее о деятельности специалистов дорожного хозяйства в преддверии их профессионального праздника рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, в областном центре успешно реализуется программа «Безопасные качественные дороги». Таким образом, приводится в нормативное состояние 18 улиц в Бежицком районе, 7 — в Володарском, 8 — в Фокинском и 13 — в Советском. Каждый объект в обязательном порядке рабочие асфальтируют, также обустраивают тротуары, пешеходные переходы, остановки и ограждения. Предусмотрен и монтаж современного освещения.

Наряду с этим, ведется строительство новых дорог. Речь идет о масштабных задумках — втором этапе дамбы «Брянск-I – Брянск-II» и улице Ильи Иванова. Построен проезд от улицы Романа Брянского к новой школе №72. Прокладываются новые автомагистрали в микрорайоне Флотский.