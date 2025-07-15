Полуобнаженный брянец похитил из магазина шоколад на 13 тысяч рублей

В Брянске по подозрению в магазинной краже полиция задержала 32-летнего мужчину. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Один из магазинов самообслуживания попал в поле зрения воришки. Сотрудники торговой точки не досчитались нескольких коробок шоколада. Видеокамеры помогли найти злоумышленника. В кадры попал покупатель с обнаженным торсом, который снял со стеллажа товар и пронес его мимо кассы.

Как выяснилось, к похищению партии сладостей на 13 тысяч рублей причастен местный житель. По факту возбуждено уголовное дело.