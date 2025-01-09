Помощник Президента РФ и зампредседателя Правительства России посетили Брянщину

Помощник Президента РФ и зампредседателя Правительства России посетили село Журиничи Брянского района. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Брянскую область посетили помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев. Вместе с губернатором региона они побывали в селе Журиничи Брянского района. Эта территория активно развивается: работает тепличный комбинат, строятся дома для сотрудников предприятия, работают новые школа-детский сад, ФАП, физкультурно-оздоровительный комплекс и каток. Также в селе благоустроили сквер и строят дороги.

«Одна из важнейших задач, которые ставит перед нами наш национальный лидер, Президент России Владимир Владимирович Путин, и мы ее выполняем, — развивать сельские территории, вкладывать в них имеющиеся ресурсы», – подчеркнул Александр Богомаз.