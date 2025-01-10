Помощник Президента РФ посетил школьный музей в Журиничах

Помощник Президента России Николай Патрушев посетил школьный музей в Журиничах. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Помощник Президента России Николай Патрушев вместе с губернатором Брянской области Александром Богомазом посетили новую школу-детский сад в селе Журиничи. Образовательное учреждение на 130 мест построили по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Коллектив молодой, водят и своих детей в детский сад, сейчас здесь 16 малышей, в перспективе можно открыть еще одну группу. В школе учатся 48 ребят, есть все параллели классов, от первого до девятого», — уточнил Александр Богомаз.

Почётные гости побывали в «сердце» школы — музее. Он состоит из нескольких комнат, посвященных становлению российского государства, русскому быту, истории семьи и села. Стенды в залах также посвящены участникам специальной операции, Великой Отечественной войны, узникам концлагерей.

«Школа небольшая, но, как отметил Николай Платонович Патрушев, здесь постарались сделать такую музейную экспозицию, в которой отражена история российского, Брянской области и самого села Журиничи. Очень важно, что школьники изучают историю своей родной страны, народа, чтят подвиг наших предков и берут пример с героев», — заключил Александр Богомаз.