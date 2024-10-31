Посол Беларуси посетил совместное предприятие в Брянской области

Посол Беларуси посетил совместное предприятие «Брянсксельмаш» в Брянской области. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник в рамках визита в Брянскую область посетил завод «Брянсксельмаш». Это предприятие – один из успешных проектов интеграции двух стран.

«Брянсксельмаш» производит восемь моделей зерно- и кормоуборочных комбайнов, мульчирующую фрезу и две модификации сеялок. Техника имеет все необходимые сертификаты.

«Завод реализует инвестиционные программы, увеличивает число рабочих мест, заработную плату. Как отметил Александр Николаевич, «Брянсксельмаш» сегодня — это общий союзный продукт, который родился в сотрудничестве России и Беларуси», – подчеркнул Александр Богомаз.