Пожарный поезд прибыл в Клинцы

Ликвидировать возгорание ч Клинцах помогает пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В Клинцы прибыл пожарный поезд. Он помогает тушить резервуаров на нефтебазе. В составе заготовлено 120 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

Пожар не повлиял на движение поездов на станции Клинцы, уточнили в МЖД.