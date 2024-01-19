Пожарный поезд прибыл в Клинцы
Ликвидировать возгорание ч Клинцах помогает пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
В Клинцы прибыл пожарный поезд. Он помогает тушить резервуаров на нефтебазе. В составе заготовлено 120 тонн воды и пять тонн пенообразователя.
Пожар не повлиял на движение поездов на станции Клинцы, уточнили в МЖД.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов