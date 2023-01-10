Председатель СК России контролирует ход дела об убийстве новорожденного в Брянске
Уголовное дело об убийстве младенца в Брянске взял на контроль Председатель Следственного комитета России. Об этом сообщили в ведомстве.
Напомним, 8 января в Фокинском районе Брянска на обочине дороги прохожие обнаружили в полиэтиленовом пакете тело новорожденного ребенка. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Стражи порядка задержали предполагаемую мать младенца – 28-летнюю жительницу Брянска.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Он поручил руководителю регионального СК Лукичеву доложить о результатах следственных действий на первоначальном этапе расследования.
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