Председатель СК России контролирует ход дела об убийстве новорожденного в Брянске

Уголовное дело об убийстве младенца в Брянске взял на контроль Председатель Следственного комитета России. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, 8 января в Фокинском районе Брянска на обочине дороги прохожие обнаружили в полиэтиленовом пакете тело новорожденного ребенка. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Стражи порядка задержали предполагаемую мать младенца – 28-летнюю жительницу Брянска.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Он поручил руководителю регионального СК Лукичеву доложить о результатах следственных действий на первоначальном этапе расследования.