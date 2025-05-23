Президент России поручил разработать программу восстановления Брянщины

Президент России поручил разработать программу восстановления пострадавших от атак ВСУ районов Брянщины. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством страны. В нём участвовал и губернатор региона Александр Богомаз. Президент РФ поручил Минэкономразвития вместе с коллегами из Администрации Президента разработать комплексную программу восстановления приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

«Наш национальный лидер подчеркнул, что приграничные регионы, находящиеся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, нуждаются в дополнительной поддержке от государства. Везде своя ситуация с ее спецификой, которую нужно учитывать при разработке мер поддержки, но есть и общие проблемы. Это восстановление жилья, социальных, транспортных объектов, выплата компенсаций за утраченное жилье, поддержка переселенцев, кто был вынужден покинуть родной дом, разминирование территорий, где велись боевые действия», – уточнил Александр Богомаз.

На восстановление пострадавших регионов направят необходимые финансовые и материальные ресурсы, в том числе доставят технику и специалистов из других субъектов.

«К разработке и реализации такой программы подключится Минобороны, МВД, МЧС, Минстрой, министерства транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрав, Министерство просвещения, другие ведомства. Со стороны Правительства Брянской области примем непосредственное участие в разработке программы, чтобы были учтены все неотложные, первоочередные вопросы, волнующие жителей», – добавил Александр Богомаз.