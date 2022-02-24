Продавец из Брянска не выплатила кредит на три миллиона рублей

Суд приговорил женщину к обязательным работам.

Прокуратура Фокинского района Брянска направила в суд уголовное дело в отношении 59-летней жительницы областного центра. Следствие установило, что с августа 2019 года по февраль 2021 года женщина работала продавцом и получала зарплату, но уклонялась от погашения кредита. У неё образовался долг более трёх миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ. Но кредит ей всё равно придётся выплатить.