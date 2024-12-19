Проект «Брянские Герои» запускают в Брянской области

Кадровый проект для участников СВО «Брянские Герои» запускают в Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области стартует новый кадровый проект для участников специальной операции «Брянские Герои». Он направлен на обучения, переподготовки и создания команды управленцев. Участие в нём смогут принять не только военнослужащие, но и тыловые помощники, волонтёры, медики.

«Уже сегодня мы должны думать о том о будущем нашей страны, области, и надежной опорой в этом станут те, кто не жалея своей жизни, здоровья, служат Родине в самых опасных условиях, а семьи наших защитников будут для них надежным тылом, опорой и поддержкой!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Главными партнерами проекта выступают Президентская Академия и фонд «Защитники Отечества».