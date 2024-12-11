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Производственный объект загорелся после атаки беспилотника в Брянске

2024, 11 декабря 09:03 Лента новостей
Производственный объект загорелся после атаки беспилотника в Брянске
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Производственный объект загорелся после атаки беспилотника в Брянске. Об этом сообщили в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над регионом десять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта», — уточнил Александр Богомаз.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

 

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