Проверку системы оповещения отменили в Брянской области

Проверять систему оповещения населения не будут в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, проверка готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения с включением сирен и информацией по радио и телеканалам была запланирована на утро 24 апреля. Мероприятие перенесли на более поздний срок. Такое указание дали в МЧС России.