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Проходящий через Брянск участок Киевского направления МЖД назовут Калужским

2023, 28 марта 09:00 Лента новостей
Проходящий через Брянск участок Киевского направления МЖД назовут Калужским
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Участок Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), проходящий через Брянск, станет Калужским. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Власти Москвы решили назвать четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4)  Калужско-Нижегородским вместо Киевско-Горьковского. Это повлечет за собой и другое изменение. Участок Киевского направления Московской железной дороги станет Калужским. В ведомстве уточнили, что Калужское направление используется, как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, где первый крупный город — Калуга. 

По информации агентства ведомство не выдвигало инициатив о переименовании одноименных станции метро, улицы и вокзала в столице. 

Киевское направление Московской железной дороги начинается от Киевского вокзала и проходит через Брянск до блокпоста Зерново на границе с Украиной.

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