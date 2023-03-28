Проходящий через Брянск участок Киевского направления МЖД назовут Калужским

Участок Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), проходящий через Брянск, станет Калужским. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Власти Москвы решили назвать четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) Калужско-Нижегородским вместо Киевско-Горьковского. Это повлечет за собой и другое изменение. Участок Киевского направления Московской железной дороги станет Калужским. В ведомстве уточнили, что Калужское направление используется, как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, где первый крупный город — Калуга.

По информации агентства ведомство не выдвигало инициатив о переименовании одноименных станции метро, улицы и вокзала в столице.

Киевское направление Московской железной дороги начинается от Киевского вокзала и проходит через Брянск до блокпоста Зерново на границе с Украиной.