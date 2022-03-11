Пьяный водитель пытался уехать от инспекторов в Погаре

Машину нарушителя развернуло на трассе.

В Погаре сотрудники ГИБДД заметили на дороге «ВАЗ», водитель которого вёл себя подозрительно. На требования стражей порядка об остановке автомобилист лишь прибавил скорость.

Он выехал за пределы посёлка и гнал по трассе в сторону населённого пункта Новые Ивайтенки. В какой-то момент машину занесло и развернуло на дороге. Водителя задержали.

Алкометр подтвердил, что автомобилист пьян. На него составили административные протоколы, а машину увезли на штрафстоянку.