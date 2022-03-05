Пьяных водителей брянские полицейские будут ловить все праздники

С начала года в регионе задержали 670 нетрезвых автомобилистов.

Госавтоинспекция Брянской области с 5 по 8 марта проведёт оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Полицейские будут выявлять на дорогах пьяных водителей, в том числе ранее лишённых прав.

В ГИБДД рассказали, что с начала года в регионе поймали более 670 нетрезвых автомобилистов. Более 100 сели за руль пьяными повторно. Им грозит уголовное наказание вплоть до трёх лет тюрьмы.