Пять брянских школьников стали призёрами всероссийской олимпиады по шести предметам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В Минпросвещения России подвели итоги всероссийской олимпиады школьников минувшего учебного года. До финала дошли 3099 школьников из 79 регионов. Они получили 530 дипломов победителей и 2569 дипломов призёров по 24-м предметам.
В региональном этапе участвовали 1089 рябят и Брянской области. В финал вышёл 21 школьник.
Второй год подряд призёром олимпиады по русскому языку и литературе стала ученица Брянского городского лицея № 1 имени А. С. Пушкина Мария Стеблева. Воспитанник того же учебного заведения Александр Старчиенко отличился в физической культуре.
Ярослав Шульгинтовский из школы № 1 Брянска стал призёром по математике, одиннадцатиклассница школы № 4 Брянска Ирина Скоробреха – по биологии, а девятиклассник школы № 13 Брянска Роман Чеботков – по географии.
Победители и призёры всероссийской олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в вузы, а также получить выплаты в рамках грантов Президента России.
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