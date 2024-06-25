Пять брянских школьников стали призёрами всероссийской олимпиады по шести предметам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Минпросвещения России подвели итоги всероссийской олимпиады школьников минувшего учебного года. До финала дошли 3099 школьников из 79 регионов. Они получили 530 дипломов победителей и 2569 дипломов призёров по 24-м предметам.

В региональном этапе участвовали 1089 рябят и Брянской области. В финал вышёл 21 школьник.

Второй год подряд призёром олимпиады по русскому языку и литературе стала ученица Брянского городского лицея № 1 имени А. С. Пушкина Мария Стеблева. Воспитанник того же учебного заведения Александр Старчиенко отличился в физической культуре.

Ярослав Шульгинтовский из школы № 1 Брянска стал призёром по математике, одиннадцатиклассница школы № 4 Брянска Ирина Скоробреха – по биологии, а девятиклассник школы № 13 Брянска Роман Чеботков – по географии.

Победители и призёры всероссийской олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в вузы, а также получить выплаты в рамках грантов Президента России.