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Здоровье

Почти 5 тонн лекарств направили фармкомпании для военных Брянской области

2026, 22 октября 16:27
Почти 5 тонн лекарств направили фармкомпании для военных Брянской области
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Почти 5 тонн лекарств направили фармкомпании для военных Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

Гуманитарная помощь организовали фармацевтический дистрибьютор «Солотрейд» и АНО «Культурно-исторический центр «Наследие». В Брянскую обрать они направили почти 50 тысяч упаковок лекарственных препаратов, в том числе противовоспалительных широкого спектра. Общий вес партии составляет около пяти тонн.

«Значительная часть медикаментов предназначена для медицинских организаций и их подразделений, оказывающих медпомощь военнослужащим и демобилизованным участникам специальной военной операции. Отдельное направление — медицинское обеспечение подразделений «БАРС-Брянск», — уточнил губернатор региона Егор Ковальчук.

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