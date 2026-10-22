Почти 5 тонн лекарств направили фармкомпании для военных Брянской области

2026, 22 октября 16:27

Почти 5 тонн лекарств направили фармкомпании для военных Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

Гуманитарная помощь организовали фармацевтический дистрибьютор «Солотрейд» и АНО «Культурно-исторический центр «Наследие». В Брянскую обрать они направили почти 50 тысяч упаковок лекарственных препаратов, в том числе противовоспалительных широкого спектра. Общий вес партии составляет около пяти тонн.

«Значительная часть медикаментов предназначена для медицинских организаций и их подразделений, оказывающих медпомощь военнослужащим и демобилизованным участникам специальной военной операции. Отдельное направление — медицинское обеспечение подразделений «БАРС-Брянск», — уточнил губернатор региона Егор Ковальчук.