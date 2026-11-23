Брянский губернатор встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

2026, 23 ноября 16:31

Брянский губернатор обсудил инвестиционные программы с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (управляющей организации ООО «Газпром энергосбыт Брянск») Татьяной Бычковой. Они обсудили реализацию инвестиционных программ и социально значимых проектов в регионе.

С 2019 года компания создаёт интеллектуальную систему учёта электроэнергии. Специалисты установили более 158 тысяч приборов учёта. Объем инвестиций превысил 1,2 млрд рублей.

Кроме того, поставщик сделал энергоэффективное освещение в спортшколе имени Виталия Фридзона в городе Клинцы. А в школе имени Героя Российской Федерации А. Г. Карлова обновлены столовая и спортзал.

В настоящее время компания строит картодром для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Героя России А. А. Титова в Жуковском районе. В секции 20 ребят занимаются картингом.

«В этом году проведен ремонт обеденного зала пищеблока центра. Теперь это современное, уютное пространство. В мае 2025-го детское учреждение с помощью шефов присоединилось к Международной акции «Сад Памяти». Было высажено около 200 плодовых деревьев», – уточнил Егор Ковальчук.

На базе центра планируется запустить учебно-экологический проект. Школьники смогут научиться выращиванию и переработке собранного урожая.