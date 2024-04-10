Пять наград завоевали брянские фехтовальщицы в Смоленске

Пять наград завоевали юные брянские фехтовальщицы на турнире в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Межрегиональный турнир по фехтованию памяти заслуженного тренера России Елены Репиной прошёл в Смоленске. В турнире участвовали более ста юных спортсменов из России и Белоруссии.

В личном первенстве среди девочек до 12 лет первое место заняла брянская фехтовальщица Полина Воронко. В возрастной категории до 18 лет серебряная награда досталась Екатерине Прусаковой.

Кроме того, в командном первенстве среди девочек до 12 лет три золотые медали завоевали брянские спортсменки Полина Воронко, Диана Никишина и Варвара Полякова.