QR-коды получат брянцы с антителами к коронавирусу

Минздрав России опубликовал соответствующий приказ.

QR-коды при наличии антител к коронавирусу начнут выдавать в России с 21 февраля. Такое решение сегодня приняли в Министерстве здравоохранения России.

Приказ ведомства дополнил пункт об информации, которую будет содержать QR-код. Помимо сведений о вакцинации, перенесённом заболевании и отрицательном ПЦР-тесте, он будет сообщать «о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов) ”.