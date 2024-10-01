Работники брянского завода получили награды

Работники завода «Брянсксельмаш»получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Днём машиностроителя глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов поздравил сотрудников завода «Брянсксельмаш». Работникам предприятия он вручил благодарственные письма от губернатора региона, почётные грамоты департамента сельского хозяйства и Фокинской районной администрации.
«Предприятия машиностроительного комплекса вносят значительный вклад в формирование доходной части общегородского бюджета, помогают решать важнейшие социальные задачи. Высокий профессионализм, ваша ответственность и преданность избранному делу заслуживают глубокого общественного признания и уважения», — подчеркнул Александр Гаврилов.
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