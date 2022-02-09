Работы на мемориале «Героям-лётчикам земли Брянской» завершились

Комплекс в Брянске откроют перед 9 Мая.
В сквере имени Камозина завершились работы на мемориале «Героям-лётчикам земли Брянской». Идея принадлежит ветеранам авиации, которые разработали проект памятника.
В 2020 году за счет бюджета в сквере уложили плитку, поставили фонари и подготовили бетонные основания под стелы и памятник. А общественная организация ветеранов авиации за свои деньги изготовила 26 стел с портретами пилотов-выпускников Бежицкого аэроклуба.
В прошлом году по программе «Инициативное бюджетирование» выделили ещё 1,8 миллиона рублей. На эти деньги изготовили семиметровую стелу и разместили гранитную плиту памяти с именами 63 брянских героев-лётчиков. А в конце января на стеле установили фигуру истребителя Як-3.
Мемориальный комплекс торжественно откроют перед Днём Победы.
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