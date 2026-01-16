Реактивные системы залпового огня ВСУ нанесли удары по объектам энергетики Брянщины

2026, 16 января 12:46

Реактивные системы залпового огня ВСУ нанесли удары по объектам энергетики Брянщины минувшей ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Реактивные системы залпового огня ударили по Клинцовской теплоэлектростанции и Найтоповичской электроподстанции.

«В результате часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла. На место немедленно выдвинулись и работают соответствующие специальные службы для устранения выявленных последствий», – подчеркнул Александр Богомаз.