Реактивный беспилотник уничтожили военные в Стародубском округе
Реактивный беспилотник сбила система ПВО над Стародубским округом. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Утром 16 марта военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку на регион. Границу Стародубского муниципального округа нарушил реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж». Система противовоздушной обороны уничтожила технику.
Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.
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