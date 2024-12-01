Ребёнок погиб при атаке беспилотников на Стародубский округ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования…Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения…Семье будет оказана вся необходимая помощь», — уточнил Александр Богомаз.

Также при атаке полностью уничтожен один жилой дом. А в многоэтажке повреждены окна, балконы и фасад.

Система противовоздушной обороны уничтожила 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.