Референт Минобороны России посетил Брянск

Референт Минобороны России посетил встретился с брянским губернатором и семьей погибшего спецназовца. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона.

В Брянск прибыл Герой России, референт Министерства обороны Российской Федерации Александр Копылов. Он служил управлении «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ и участвовал в боевых действиях и спецоперациях. Вместе с ним служил брянец Михаил Мясников. За спасение заложников Беслана он был награжден Орденом Мужества.

«5 декабря 2008 года он выехал в Дагестан для проведения спецоперации по захвату боевиков. Спасая своих сослуживцев, Михаил, не раздумывая, шагнул вперед и накрыл собой гранату, брошенную боевиками. За мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации», – уточнил Александр Богомаз.

Александр Копылов каждый год приезжает в Брянск к родителям боевого товарища Михаил Мясникова.