Ремонт путепровода в Брянске завершат сегодня

На объекте работает четыре бригады.

В Фокинском районе Брянска делают ямочный ремонт путепровода через железнодорожные пути станции Брянск-2.

Вчера на объекте работали четыре бригады. Ямочный ремонт выполняют с помощью рециклера. Эта установка позволяет повторно использовать асфальтобетонную смесь. Такой вид ремонта можно делать зимой, когда исключено использование горячего асфальта.

В смену одна установка может «залатать» ямы на 10–15 квадратных метрах.

Сегодня ремонт продолжат. В администрации отметили, что дорожники планируют и завершить работы сегодня.

Движение по путепроводу Брянск-2 будет организовано по одной полосе.