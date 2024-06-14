Резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали в Брянской области

В Брянской области резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали с четырёх предметов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали на Брянщине. В нём участвуют выпускники прошлых лет, а также одиннадцатиклассники этого года, пропустившие сдачу экзаменов по уважительной причине или получивших неудовлетворительный результат по обязательным предметам.

Резервные дни начались с четырёх экзаменов. По 147 человек сдавали обществознание и физику. ЕГЭ по литературе выбрали 30 человек, по географии ˗˗ шесть.

Всего экзамены в резервные дни сдадут около тысячи человек на трёх пунктах – два в Брянске и один в Клинцах.