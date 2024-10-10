Режим свободной экономической зоны действует в Брянской области

Правительства России установило В Бярнской обалсти режим свободной экономической зоны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Постановление о распространении режима свободной экономической зоны на территории Белгородской, Брянской и Курской областей подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. О своем решении он сообщил на видеоконференции.

Жители Брянщины теперь будут пользоваться льготами по налогам на прибыль и имущество, пониженными страховыми взносами.

«Бизнес сможет сократить финансовые издержки, сохранить действующие и создать новые рабочие места, нарастить объемы производства продукции и обеспечить живущих в приграничных регионах граждан необходимыми товарами и услугами», – уточнил Александр Богомаз.