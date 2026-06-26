Российский Красный Крест поделился опытом с коллегами из ММК

2026, 26 июня 16:43

При возникновении ЧС сотрудники и волонтёры должны действовать быстро, а значит, им нужен моментальный доступ к актуальным инструкциям, стандартам и методикам. Языковой барьер в такой момент становится препятствием для помощи людям. Поэтому Российский Красный Крест и создал собственный Лингвистический центр.

Лингвистический центр Российского Красного Креста работает не только «на прием», но и в обратном направлении: программа РКК по сопровождению людей с ВИЧ-инфекцией переведена на английский язык и теперь доступна гуманитарным организациям во всем мире.

Центр также принимает запросы на перевод со стороны русскоязычных структур Международной организации Движения Красного Креста и Красного Полумесяца — то есть работает как полноценная сервисная платформа для партнёров.

«Работа Лингвистического центра имеет системное значение для развития международного сотрудничества в рамках Движения», — объясняет Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК.

Официальные рабочие языки Международной Федерации на сегодняшний день — английский, французский, испанский и арабский. Русский в этот список пока не входит, однако масштаб работы Лингвистического центра планерно меняет его роль в международной гуманитарной среде.

По материалам сайта КП-Брянск.