369 брянских выпускников сдали ЕГЭ в резервные дни

2026, 24 июня 11:47

369 брянских выпускников сдали ЕГЭ в резервные дни. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Накануне в Брянской области прошёл второй резервный день основного периода ЕГЭ. Участие в итоговой аттестации приняли 369 выпускников прошлых лет и школьников, пропустившие экзамены по уважительной причине.

Испытания прошли в двух пунктах. Профильную математику сдали 89 ребят, биологию – 72, историю – 31, географию – 17, обществознание ˗˗ 130, устную часть английского языка – 30. Результаты экзаменов станут известны до 3 июля.