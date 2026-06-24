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Образование

369 брянских выпускников сдали ЕГЭ в резервные дни

2026, 24 июня 11:47
369 брянских выпускников сдали ЕГЭ в резервные дни
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369 брянских выпускников сдали ЕГЭ в резервные дни. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

Накануне в Брянской области прошёл второй резервный день основного периода ЕГЭ. Участие в итоговой аттестации приняли 369 выпускников прошлых лет и школьников, пропустившие экзамены по уважительной причине.

Испытания прошли в двух пунктах. Профильную математику сдали 89 ребят, биологию – 72, историю – 31, географию – 17, обществознание ˗˗ 130, устную часть английского языка – 30. Результаты экзаменов станут известны до 3 июля.

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