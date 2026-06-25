Обокравшую брянскую пенсионерку женщину задержали полицейские

2026, 25 июня 15:01

Жительницу Рязанской области, обокравшую брянскую пенсионерку, задержали полицеские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 87-летняя жительница Советского района Брянска. Днём к пенсионерке в квартиру пришла незнакомая женщина. Она представилась медработником и предложила хозяйке «чудодейственные БАДы» от всех недугов. Пенсионерка согласилась их купить. После ухода незнакомки потерпевшая обнаружила исчезновение 390 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к похищению причастна 46-летняя жительница Рязанской области. Она уже была судима за похожее преступление. Полицейские доставили женщину в Брянск.

Подозреваемая призналась, что увидела как пенсионерка доставала деньги из сумки в шкафу. Гостью попросилась сходить в уборную. А сама забрала из тайника все сбережения, пока хозяйка квартиры была на кухне. Деньги мошенница потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница вернула пенсионерке 240 тысяч в ходе следствия.