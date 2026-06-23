В резервные дни ЕГЭ по русскому языку сдали 104 брянских выпускника

2026, 23 июня 10:31

В резервные дни ЕГЭ по русскому языку сдали 104 брянских выпускника. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

22 июня в Брянской области стартовали резервные дни основного периода ЕГЭ. Участие в нём принимают выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые не сдавали экзамены в основные сроки или получили неудовлетворительный результат по обязательному предмету.

Накануне ЕГЭ по русскому языку написали 104 человека, по физике – 60, химии – 61, литературе – 16, информатике ˗˗ 12. Устную часть английского языка сдали восемь ребят.

Всего на участие в экзаменах в резервные дни зарегистрировано около тысячи человек. Большинство из них – выпускники прошлых лет. ЕГЭ проходит на трёх пунктах – двух в Брянске и одном в Клинцах.