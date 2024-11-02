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Семь беспилотников сбили военные ночью над Брянщиной

2024, 02 ноября 08:21 Лента новостей
Семь беспилотников сбили военные ночью над Брянщиной
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Ещё семь беспилотников уничтожили военные над Брянской областью за ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью военнослужащие министерства обороны России пресекли ещё несколько атак ВСУ на Брянскую область. Над регионом обнаружили семь беспилотных  летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Александр Богомаз. 

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