Шесть беспилотников сбили над Брянском

Минувшей ночью над Брянском системы ПВО сбили шесть беспилотников. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь со вторника на среду система противовоздушной обороны сбила три беспилотных аппарата самолетного типа над Брянской. Никто не пострадал.

Под утро произошла еще одна атака.

«Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание», – уточнил Александр Богомаз.

Некоторое время спустя ПВО сбили ещё два беспилотника, которые пытались атаковать телебашню.

«Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил губернатор Александр Богомаз.