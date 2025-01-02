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Шесть беспилотников уничтожила система ПВО на Брянщиной

2025, 02 января 09:07 Лента новостей
Шесть беспилотников уничтожила система ПВО на Брянщиной
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С начала 2 января система ПВО сбила шесть беспилотников над Брянщиной. О происшествии сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

 

С начала 2 января военнослужащие Министерства обороны России пресекли несколько атак на Брянскую область. За ночь и утро над регионом обнаружили шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всех нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений такое нет.

 

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