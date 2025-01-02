Шесть беспилотников уничтожила система ПВО на Брянщиной

С начала 2 января система ПВО сбила шесть беспилотников над Брянщиной. О происшествии сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

С начала 2 января военнослужащие Министерства обороны России пресекли несколько атак на Брянскую область. За ночь и утро над регионом обнаружили шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всех нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений такое нет.