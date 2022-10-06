Шесть незаконно мобилизованных брянцев вернулись домой

Шесть незаконно мобилизованных жителей Брянской области вернулись домой. Об этом сообщили региональном отделении Народного фронта.

В ОНФ рассказали, что при их содействии вернулись домой шесть брянцев.

«Один из них никогда не служил в армии и не держал в руках оружие. У второго на попечении престарелая мать – инвалид I группы. Остальные мужчины имеют проблемы со здоровьем – слишком слабое зрение, сердечно-сосудистые заболевания и последствия серьезных травм», – уточнили в отделении.

С начала частичной мобилизации в брянское ОНФ поступило 30 обращений и порядка 100 звонков по телефону. В региональное отделении Народного фронта можно обратиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 38, тел. (4832) 59-98-87, по e-mail: 32region@onf.ru.