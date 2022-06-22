Ремонт оплатит РЖД.

Шесть переездов отремонтируют в Брянске. Об этом на совещании в городской администрации сообщил начальник Брянского отдела инфраструктуры МЖД Сергей Кулаго.

На шести поездах, находящихся в черте города, уложат новый асфальт. Ремонт сделают за счёт средств РЖД.

Сергей Кулаго также отметил, что аварий на железнодорожных переездах в этом году не было. Этому способствовали проведённые 22 профилактических рейда.