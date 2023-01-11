Школа №5 в Брянске открылась после ремонта

После капитального ремонта в областном центре открылась школа №5.

Ученики школы №5 имени К.И. Пушновой вернулись за парты в родное здание. Ремонт учебного заведения подрядчик начал в июне прошлого года. Теперь здесь новая канализация, водопровод, электрика, отопление, полноценное горячее водоснабжение и крыша. Фасад здания утеплён.

Для столовой на почти три млн рублей купили пароконвектомат, плиты, жарочные шкафы, посудомоечные машины, столы и новую технику. А в актовом зале обновили сцену и поставил новые кресла.

«В нашей школе два интерактивных класса, один из которых предназначен для детей начальной школы. Там «умная» начинка, которая позволит нам более продуктивно работать, а детям — с ещё большим желанием ходить в школу», — отметила заместитель директора по учебной работе Людмила Свиридова.

Также в обновленной школе есть интерактивные доски в восьми классах начальной школы, настенные шахматы, шашки и домино, новый спортзал для младших классов. Туалетные комнаты стали удобными и современными, а в гардеробе оборудовали индивидуальные полки под обувь.

«После ремонта в школе появились два новых предметных класса. Так, кабинет естествознания укомплектовали согласно современным требованиям Министерства образования. Здесь будут преподавать физику, биологию, химию, географию и экологию. Класс для начальной школы предназначен для алгоритмики, робототехники, других аналогичных дисциплин», — рассказал директор школы №5 Евгений Байдаков.