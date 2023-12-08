Систему водоснабжения и канализацию реконструируют в Брянске

Систему водоснабжения и комплекс канализационной насосной станции модернизируют в Брянске за 900 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. Его в дистанционном формате провел зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин.

На встрече обсуждалась реализация проектов с привлечением федеральных денег. Так, в Брянской области средства инфраструктурных бюджетных кредитов направлены на строительство дорог в микрорайоне по улице Флотской, детского сада и модернизацию общественного транспорта, а также школы на 1225 мест в старом аэропорту областного центра.

«За счет средств Фонда национального благосостояния реализуются два проекта: модернизация системы водоснабжения и реконструкция технологического комплекса городской канализационной насосной станции в Брянске. Общая стоимость проектов — 914,2 млн рублей», – уточнила Александр Богомаз.

Подрядные организации по обоим проектам уже начали работать.