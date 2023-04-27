Следователи провели обыск в квартире брянского депутата

Следователи провели обыск в квартире депутата Брянской областной Думы по делу о мошенничестве.
Региональный Следственный комитет России расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В преступлении подозревают депутата Брянской областной Думы. В следственном ведомстве уточнили, что это не связаны с его общественной и политической деятельностью.
По версии следствия, депутат и житель Москвы обманули предпринимателя Брянска. Они пообещали ему помочь получить разрешение на ввод в эксплуатацию ранее закрытого торгово-развлекательного центра. Для этого они якобы планировали обратиться к профессиональным юристам столицы. За решение вопроса они попросили у бизнесмена 50 млн рублей. С декабря 2020 по декабрь 2021 года фигуранты уголовного дела получили от предпринимателя 35 млн рублей, но никаких услуги не оказали. Деньги они присвоили себе.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. В квартирах подозреваемых прошли обыски. Следователи и суд решают вопрос об избрании им меры пресечения.
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