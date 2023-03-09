Город32

Снаряд попал в дом в брянской Раковке

2023, 09 марта 09:16 Лента новостей
Снаряд попал в дом в брянской Раковке
Источник фото

Снаряд попал в дом в деревне Раковка Климовского района. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

Деревня Раковка попала под обстрел. 

«Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет. В результате попадания снаряда поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.

Читайте также
Брянская прокуратура контролирует ход расследования ДТП с рейсовым автобусом
09 марта 12:34
Брянская прокуратура контролирует ход расследования ДТП с рейсовым автобусом
Собака напала на мальчика в Унече
09 марта 12:24
Собака напала на мальчика в Унече
Рейсовый автобус попал в ДТП на брянской трассе
09 марта 11:55
Рейсовый автобус попал в ДТП на брянской трассе
Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
09 марта 10:51
Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Новости регионов

09.03.2023 12:27
«Важна каждая победа!»
Смоленск принял более ста спортсменов из разных городов страны. В областном центре прошли соревнования по дзюдо. На базе Смоленского университета спорта встретились 124 дзюдоиста из 19 регионов. Девушки и юноши в возрасте до 23 лет вышли на татами, чтобы побороться за главный приз — путёвку на первенство России в Екатеринбург. Честная борьба Приветствовал и наградил
09.03.2023 12:26
Совет дома моего
Как и для чего проводить общее собрание собственников? Что можно решить на общем собрании дома, как часто надо собираться, сколько голосов требуется для кворума и как расписываться за несовершеннолетних детей? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе прямого эфира, который прошёл на прошлой неделе и был посвящён теме «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме».
09.03.2023 12:23
Первая помощь на селе
В регионе обновляют ФАПы. Значение ФАПов для жителей деревень и посёлков, тем более отдалённых населённых пунктов, трудно переоценить. Ведь фельдшеры оказывают первую доврачебную помощь, проводят диагностику и при необходимости направляют пациента к узкопрофильному специалисту. Сегодня в ФАПах региона трудятся почти 200 человек. С открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов создаются более комфортные условия для работы специалистов и для
09.03.2023 12:21
Искусство требует поддержки
В Смоленском институте искусств за счёт областного бюджета обновят материально-техническую базу, чтобы студенты смогли заниматься в более комфортных условиях. О таких решениях рассказал губернатор Алексей Островского после посещения вуза. О существующих проблемах коммунального характера, создающих сложности для полноценного образовательного процесса, студенты института сами рассказали главе региона во время его встречи с молодёжными активистами на форуме
09.03.2023 12:20
В теории и на практике
Почти полгода работает в Смоленской области Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный в рамках нацпроекта «Образование». Его основная задача — обучение и переподготовка граждан (от школьников до пенсионеров) по коротким программам дополнительного профессионального образования. Для ребят здесь проходят  профориентационные занятия по приоритетным сферам региональной экономики, которые помогают в самоопределении будущих специалистов, для взрослых — ускоренные курсы
07.03.2023 11:57
Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области
 В Смоленской области на станциях Смоленск-Сортировочный и Духовская Московской железной дороги начались масштабные работы по модернизации объектов энергообеспечения. Всего планируется заменить 446 опор и поддерживающих конструкций, а также провести ремонт контактной сети. Это позволит повысить надежность и безопасность перевозок. Так, на станции Смоленск-Сортировочный специалисты приступили к обустройству фундаментов и установке металлических опор, параллельно выполняется капитальный

Актуальные темы

Разное
Жительница Брянска посвятила стихотворение мальчику из Любечане
Лента новостей
Получивший ранение брянский мальчик спас двух школьниц
Лента новостей
Жизни пострадавшего ребёнка из села Любечане ничего не угрожает
Общество
Инженер по индустриализации стал «Мисс БМЗ»
Происшествия
Брянские следователи ищут очевидцев убийства

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Смотрите весну: в марте Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези
Смотрите весну: в марте Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези

В первом месяце весны Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») собрал коллекцию фильмов и сериалов с разным настроением.

Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области
Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области

 В Смоленской области на станциях Смоленск-Сортировочный и Духовская Московской железной дороги начались масштабные работы по модернизации объектов энергообеспечения. Всего планируется заменить 446 опор и поддерживающих конструкций, а также провести ремонт контактной сети. Это позволит повысить надежность и безопасность перевозок.

В Брянскэнерго в прошлом году обучение прошли более 500 сотрудников
В Брянскэнерго в прошлом году обучение прошли более 500 сотрудников

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги по обучению сотрудников и повышению уровня их профессионального мастерства в 2022 году.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.