Снаряд попал в дом в брянской Раковке

Снаряд попал в дом в деревне Раковка Климовского района. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Деревня Раковка попала под обстрел.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет. В результате попадания снаряда поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.