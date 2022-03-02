Снег и гололедица ожидается в Брянской области

Днём потеплеет до пяти градусов.

Завтра в Брянской области будет облачно. Местами пройдёт мокрый снег. Об этом рассказали в региональном МЧС. Ветер северо-восточный до 6–11 м/с.

Ночью температура опустится до -5ºC и на дорогах будет гололедица. А днём воздух прогреется до +5ºC.