Сообщения о минировании в Брянске не подтвердились

Сообщения о минирование пяти зданий в Брянске не подтвердились. Об этом рассказали в городской администрации.

Утром сотрудников эвакуировали из Советской районной администрации, финансового управления Брянской городской администрации, детской библиотеки на улице Молодой Гвардии, Бежицкого универмага и Ледового дворца на улица 2-я Мичурина в Брянске. Причиной стали сообщения о угрозе взрыва.

Сотрудники полиции проверили здания. Взрывоопасных веществ там не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.