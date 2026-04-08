2026, 08 апреля 10:44
Сотрудник «Брянскэнерго» ранен при атаке дронов на брянское село утром
Сотрудник «Брянскэнерго» ранен при атаке дронов на брянское село утром. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Ранним утром 8 апреля ВСУ атаковали Стародубский муниципальный округ. Дроны–камикадзе напали на село Демьянки. Повреждены два специализированных автомобиля.

«В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник «Брянскэнерго». Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

