Сотрудник «Брянскэнерго» ранен при атаке дронов на брянское село утром. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Ранним утром 8 апреля ВСУ атаковали Стародубский муниципальный округ. Дроны–камикадзе напали на село Демьянки. Повреждены два специализированных автомобиля.
«В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник «Брянскэнерго». Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.