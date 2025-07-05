Сотрудник теробороны пострадал при атаке дронов на брянское село в Севском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона

5 июля дроны-камкадзе ВСУ напали на село Подлесные Новоселки Севского района. При отражении атаки ранения получил сотрудник теробороны СГУП «ЦСН»Защита» Брянской области. Мужчину доставили в больницу.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.